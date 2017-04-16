Хабиб Нурмагомедов: В этом году «Спартаку» нет равных, надо это признать
Бойцы смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и Михаил Малютин посетили матч 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».
«Сегодня с Михаилом Малютиным побывали на серьезном матче «Спартак» - «Зенит». Словами не передать обстановку, которая была на стадионе. В этом году «Спартаку» нет равных, надо это признать», - написал Нурмагомедов в своем инстаграме.
Напомним, что «Спартак» обыграл «Зенит» со счетом 2:1. В составе москвичей голами отметились Куинси Промес и Александр Самедов. У гостей гол забил Артем Дзюба.
Матч
Голы
Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Промес, 85 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция