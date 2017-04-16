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Слуцкий будет комментировать матч «Барселона» - «Ювентус», а Карпин – «Реал» - «Бавария»

Источник:  НТВ-ПлюсКомментарии

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в прямом эфире будет комментировать ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «Ювентус», сообщается пресс-служба «НТВ-Плюс».

Слуцкий будет работать в паре с комментатором Нобелем Арустамяном. В первом матче «Ювентус» на своем поле разгромил «Барселону» со счетом 3:0. Ответная встреча состоится 19 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.

Сообщается также, что экс-главный тренер «Спартака», ныне главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин вместе с Александром Шмурновым будет работать на матче «Реал» - «Бавария», который состоится 18 апреля. В первой игре «сливочные» обыграли команду из Мюнхена со счетом 2:1. 

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