Павел Дацюк: Посмотрим, выступлю ли на чемпионате мира
Нападающий СКА Павел Дацюк поделился мнением о состоянии своего здоровья.
- Павел, как ваше здоровье?
- Все в порядке, спасибо.
- Ждать вас на чемпионате мира?
- Посмотрим, - приводит слова Дацюка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, СКА в пятом матче финальной серии обыграл «Металлург» со счетом 5:3. На шайбы Оскара Осалы, Виктора Антипина и Ярослава Косова петербуржцы ответили точными бросками Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова, Ильи Ковальчука и Сергея Плотникова.
Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года.
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