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Илья Ковальчук: Давайте вместе кайфовать, пусть Петербург гуляет минимум три дня!

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина.

- Мы сделали большое дело. К сожалению, мы не смогли сделать это дома. Но мы знаем, как вы нас любите, болельщики. Мы вас обожаем. Спасибо вам за поддержку! Давайте вместе кайфовать, пусть Петербург гуляет минимум три дня! - приводит слова Ковальчука корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в пятом матче финальной серии обыграл «Металлург» со счетом 5:3. На шайбы Оскара Осалы, Виктора Антипина и Ярослава Косова петербуржцы ответили точными бросками Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова, Ильи Ковальчука и Сергея Плотникова. 

Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года.  

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Матч

Металлург Мг - СКА - 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)

Голы:

Осала (Сантала, Хабаров), 8:49 (1:0). Антипин (Коварж), 23:56 (2:0). Гусев (Дадонов, Шипачёв), 27:00 (2:1 - бол.). Барабанов (Ковальчук), 29:23 (2:2). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 34:29 (2:3). Ковальчук (Херсли), 40:09 (2:4). Косов 40:55 (3:4). Плотников (Прохоркин), 58:54 (3:5 - п.в.).

Место и дата

16 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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