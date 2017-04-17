Илья Ковальчук: Давайте вместе кайфовать, пусть Петербург гуляет минимум три дня!

Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина.

- Мы сделали большое дело. К сожалению, мы не смогли сделать это дома. Но мы знаем, как вы нас любите, болельщики. Мы вас обожаем. Спасибо вам за поддержку! Давайте вместе кайфовать, пусть Петербург гуляет минимум три дня! - приводит слова Ковальчука корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в пятом матче финальной серии обыграл «Металлург» со счетом 5:3. На шайбы Оскара Осалы, Виктора Антипина и Ярослава Косова петербуржцы ответили точными бросками Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова, Ильи Ковальчука и Сергея Плотникова.

Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года.

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