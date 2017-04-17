Николай Прохоркин: Одна из целей достигнута. Следующие две - чемпионат мира и Олимпиада
Нападающий СКА Николай Прохоркин поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина.
- Очень тяжелый был пятый матч, все эмоции прошли. Есть некоторое опустошение. Хочется уже лечь спать.
- Понимаете, что это самое главное достижение в вашей карьере?
- Еще нет. Пока не было сил все обдумать. Да даже сил кричать и радоваться нет.
- Вы переходили в СКА для того, чтобы стать чемпионом. Цель достигнута?
- Одна из целей достигнута. Следующие две - чемпионат мира и Олимпиада. Будем брать все.
- Из НХЛ сейчас игроков не отпускают на Олимпиаду. Значит, остаетесь в СКА?
- Да, у меня еще контракт с петербургским СКА. Сейчас самая большая вероятность выиграть Олимпийские игры, поэтому точно остаюсь тут, - приводит слова Прохоркина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
«Ковальчук врезал по печени, а потом забил «Магнитке». СКА взял Кубок Гагарина
Напомним, СКА в пятом матче финальной серии обыграл «Металлург» со счетом 5:3. На шайбы Оскара Осалы, Виктора Антипина и Ярослава Косова петербуржцы ответили точными бросками Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова, Ильи Ковальчука и Сергея Плотникова.
Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года.
«Видел и хуже: фанаты хотели драться». Крутейшие тренеры-чемпионы СКА (видео)