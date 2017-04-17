Николай Прохоркин: Одна из целей достигнута. Следующие две - чемпионат мира и Олимпиада

Нападающий СКА Николай Прохоркин поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина.

- Очень тяжелый был пятый матч, все эмоции прошли. Есть некоторое опустошение. Хочется уже лечь спать.

- Понимаете, что это самое главное достижение в вашей карьере?

- Еще нет. Пока не было сил все обдумать. Да даже сил кричать и радоваться нет.

- Вы переходили в СКА для того, чтобы стать чемпионом. Цель достигнута?

- Одна из целей достигнута. Следующие две - чемпионат мира и Олимпиада. Будем брать все.

- Из НХЛ сейчас игроков не отпускают на Олимпиаду. Значит, остаетесь в СКА?

- Да, у меня еще контракт с петербургским СКА. Сейчас самая большая вероятность выиграть Олимпийские игры, поэтому точно остаюсь тут, - приводит слова Прохоркина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».