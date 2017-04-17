«Марсель» разгромил «Сент-Этьен» в чемпионате Франции
Матч 31-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Сент-Этьеном»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Марселя».
В составе победителей дубль сделал Флориан Товен. Также
отличились Бафетимби Гомис и Дмитри Пайе.
«Марсель» набрал 51 очко и идет шестым в чемпионате Франции. У «Сент-Этьена»
45 очков и седьмое место.
Чемпионат Франции. Лига 1
31-й тур
Матч
Марсель - Сент-Этьен - 4:0 (2:0)
Голы
Товен 22 (1:0). Гомис 31 (2:0). Товен 58 (3:0). Пайе 90 (4:0).
Состав
Марсель: Пеле, Роланду, Эвра, Сакаи (Фанни, 81), Лопес, Сансон, Товен (Н'Джи, 85), Ванкер, Сертич, Пайе, Гомис (Сарр, 90)
Сент-Этьен: Руффье, М'Бенге (Малькуи, 53), Ронаэль, Лакруа, Теофил-Катерин, Севе, Верето, Лемуан (Корнье, 74), Монне-Паке (Таннане, 46), Амума, Берич
Предупреждения:
Эвра, 44 - Амума, 30; Ронаэль, 34
Судья:
Бенуа Милльо (Франция)
Место и дата
16 апреля 22:00, Велодром, Онлайн-трансляция