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«Марсель» разгромил «Сент-Этьен» в чемпионате Франции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 31-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Сент-Этьеном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Марселя».

В составе победителей дубль сделал Флориан Товен. Также отличились Бафетимби Гомис и Дмитри Пайе.

«Марсель» набрал 51 очко и идет шестым в чемпионате Франции. У «Сент-Этьена» 45 очков и седьмое место.

Чемпионат Франции. Лига 1

31-й тур

Матч

Марсель - Сент-Этьен - 4:0 (2:0)

Голы

Товен 22 (1:0). Гомис 31 (2:0). Товен 58 (3:0). Пайе 90 (4:0).

Состав

Марсель: Пеле, Роланду, Эвра, Сакаи (Фанни, 81), Лопес, Сансон, Товен (Н'Джи, 85), Ванкер, Сертич, Пайе, Гомис (Сарр, 90)

Сент-Этьен: Руффье, М'Бенге (Малькуи, 53), Ронаэль, Лакруа, Теофил-Катерин, Севе, Верето, Лемуан (Корнье, 74), Монне-Паке (Таннане, 46), Амума, Берич

Предупреждения:

Эвра, 44 - Амума, 30; Ронаэль, 34

Судья:

Бенуа Милльо (Франция)

Место и дата

16 апреля 22:00, Велодром, Онлайн-трансляция

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