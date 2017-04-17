Артем Федецкий: Думаю, у Фрингса неплохое будущее на тренерском поприще
Защитник «Дармштадта» Артем Федецкий рассказал о методах
работы главного тренера команды Торстена Фрингса.
Ваши впечатления от работы под руководством
Торстена Фрингса? Все-таки – легенда немецкого футбола...
– Прежде
всего – это
современный тренер, который стремится играть в атакующий футбол. Первое, на что
я обратил внимание, когда он возглавил «Дармштадт», – это
общение. При Норберте Майере тренировки
тоже были интересными, но Фрингс привнес еще и эмоциональную составляющую. Он – очень
хороший человек, общается со всеми футболистами, часто шутит. Это первая
команда, в которой Фрингс работает главным тренером. Думаю, если будет
продолжать в таком же стиле – у него неплохое будущее на тренерском
поприще, - цитирует Федецкого «Футбол 24».
40-летний Торстен Фрингс возглавил «Дармштадт» 27 декабря 2016 года. В
качестве игрока выступал за «Алеманию», «Вердер», «Боруссию», (Д) и «Торонто».
Чемпион Германии, обладатель Кубка Германии, серебряный и бронзовый призер
чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Европы.