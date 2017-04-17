Артем Федецкий: Думаю, у Фрингса неплохое будущее на тренерском поприще

Защитник «Дармштадта» Артем Федецкий рассказал о методах работы главного тренера команды Торстена Фрингса.

Ваши впечатления от работы под руководством Торстена Фрингса? Все-таки – легенда немецкого футбола...

– Прежде всего – это современный тренер, который стремится играть в атакующий футбол. Первое, на что я обратил внимание, когда он возглавил «Дармштадт», – это общение. При Норберте Майере тренировки тоже были интересными, но Фрингс привнес еще и эмоциональную составляющую. Он – очень хороший человек, общается со всеми футболистами, часто шутит. Это первая команда, в которой Фрингс работает главным тренером. Думаю, если будет продолжать в таком же стиле – у него неплохое будущее на тренерском поприще, - цитирует Федецкого «Футбол 24».

40-летний Торстен Фрингс возглавил «Дармштадт» 27 декабря 2016 года. В качестве игрока выступал за «Алеманию», «Вердер», «Боруссию», (Д) и «Торонто». Чемпион Германии, обладатель Кубка Германии, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Европы.