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«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту», Тарасенко набрал одно очко

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда плей-офф НХЛ между «Сент-Луисом» и «Миннесотой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Сент-Луиса».

В составе победителей отличились Колтон Парэйко, Джейден Шварц и Александер Стин. Российский форвард Владимир Тарасенко заработал одно очко за результативную передачу.  У «Миннесоты» гол в активе Чарли Койла.

Счет в серии стал 3-0 в пользу «Сент-Луиса».

НХЛ. Кубок Стэнли

Западная конференция

Первый раунд

Матч

Сент-Луис - Миннесота - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы:

Парайко (Берглунд, Перрон), 3:25 (1:0). Койл (Паризе, Сутер), 32:59 (1:1). Шмальц (Стеен, Тарасенко), 35:19 (2:1). Стеен (Берглунд, Соботка), 58:49 (3:1).

Место и дата

16 апреля 22:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция

 Счет в серии – 3-0

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