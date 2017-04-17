«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту», Тарасенко набрал одно очко
Матч первого раунда плей-офф НХЛ между «Сент-Луисом» и «Миннесотой»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Сент-Луиса».
В составе победителей отличились Колтон Парэйко, Джейден Шварц и
Александер Стин. Российский форвард Владимир Тарасенко заработал одно очко за
результативную передачу. У «Миннесоты»
гол в активе Чарли Койла.
Счет в серии стал 3-0 в пользу «Сент-Луиса».
НХЛ. Кубок Стэнли
Западная конференция
Первый раунд
Счет в серии – 3-0
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