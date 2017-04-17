Артем Федецкий: Играть ли на ЧМ-2018? Давайте сначала попадем туда
Защитник сборной Украины Артем Федецкий сказал,
что пока преждевременно говорить о том, стоит ли команде отказаться от участия
в чемпионате мира 2018 года. Напомним, что турнир пройдет в России.
- Как быть сборной Украины, если она
квалифицируется на Мундиаль-2018?
– Время еще есть. Давайте мы сначала займем место, которое нам
позволит попасть на чемпионат мира, а там уже будем решать. У меня свое мнение
есть, но озвучу его ближе к тому времени. Все мои родственники и друзья о нем
знают, - цитирует Федецкого «Футбол 24».
Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года
на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде,
Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре,
Саранске и Сочи.