Артем Федецкий: Играть ли на ЧМ-2018? Давайте сначала попадем туда

Защитник сборной Украины Артем Федецкий сказал, что пока преждевременно говорить о том, стоит ли команде отказаться от участия в чемпионате мира 2018 года. Напомним, что турнир пройдет в России.

- Как быть сборной Украины, если она квалифицируется на Мундиаль-2018?

– Время еще есть. Давайте мы сначала займем место, которое нам позволит попасть на чемпионат мира, а там уже будем решать. У меня свое мнение есть, но озвучу его ближе к тому времени. Все мои родственники и друзья о нем знают, - цитирует Федецкого «Футбол 24».

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.