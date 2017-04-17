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«Голден Стэйт» обыграл «Портленд» в первом раунде плей-офф НБА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда плей-офф НБА между «Голден Стэйт» и «Портлендом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 121:109 в пользу «Голден Стэйт».

В составе победителей самым результативным стал Кевин Дюрант, который набрал 32 очка. У «Портленда» 41 очко набрал Си Джей Макколум.  «Голден Стэйт» повел в серии со счетом 1-0.

НБА. Плей-офф

Западная конференция

Первый раунд

Матч

Голден Стэйт - Портленд - 121:109

Место и дата

16 апреля 22:30, Оракл Арена, Онлайн-трансляция

 Счет в серии – 1-0

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