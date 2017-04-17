«Голден Стэйт» обыграл «Портленд» в первом раунде плей-офф НБА
Матч первого раунда плей-офф НБА между «Голден Стэйт» и «Портлендом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 121:109 в пользу «Голден Стэйт».
В составе победителей самым результативным стал Кевин Дюрант,
который набрал 32 очка. У «Портленда» 41 очко набрал Си Джей Макколум. «Голден Стэйт» повел в серии со счетом 1-0.
НБА. Плей-офф
Западная конференция
Первый раунд
Счет в серии – 1-0
Матч
Голден Стэйт - Портленд - 121:109
Место и дата
16 апреля 22:30, Оракл Арена, Онлайн-трансляция
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