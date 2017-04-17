Александр Бубнов: «Спартак» уже чемпион
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями
после матча 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».
Напомним, что «Спартак» победил со счетом 2:1.
«Было понятно, что «Спартак» не станет играть
на встречных курсах: москвичи закрылись, дав «Зениту» возможность владеть
мячом на первых минутах. Интересно, что красно-белые фактически играли
по схеме: четыре–шесть, поскольку Промес при потере мяча садился
в центр поля и помогал в организации прессинга. Появление Джикии
в центре обороны «Спартака» связано с сомнениями Карреры
в Кутепове. В целом, Георгий сыграл нормально, если не считать гола
«Зенита», который был забит именно из-под него. За счет победы
в центре поля «Спартак» свел к минимуму атаки «Зенита». Особенно это
было заметно в первом тайме.
Вообще в первые 45
минут «Спартак» полностью нейтрализовал среднюю линию «Зенита», отрезав
ее от атаки. Показательно, что все замены Луческу затронули центр
поля. На мой взгляд, он не угадал с составом. Полагаю, что
румын ошибся с Эрнани, который на сегодняшний день не готов для
таких матчей: он не сыгран с партнерами, да и находится
не в оптимальной форме.
Во втором
тайме после выхода Олега Шатова ситуация несколько изменилась: «Зенит» стал
играть быстрее. После того, как петербуржцы сравняли счет, они бросились
атаковать с еще большей энергией и ресурсами. И вот здесь
«Спартак» их и подловил на контратаке. В принципе можно
говорить о том, что Каррера переиграл Луческу тактически – залогом
этой победы стало более удачный выбор стартового состава. Кроме того, «Спартак»
грамотно использовал ресурс для усиления по ходу матча.
Тот же Самедов вышел со скамейки и решил игру.
Очевидно, что и другие замены помогли хозяевам добавить. Сказать, что
оборона «Спартака» сыграла безошибочно нельзя, но в целом они
выглядели неплохо. «Спартак» уже чемпион. У них огромная фора
в турнирной таблице. Да и по игре команда Карреры заметно
сильнее преследователей», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Счет
на 21-й минуте встречи открыл полузащитник москвичей Квинси Промес. На 66-й
минуте форвард «Зенита» Артем Дзюба восстановил равенство в счете. За десять
минут до окончания основного времени отметился еще один игрок полузащиты
красно-белых Александр Самедов, точным ударом в дальний угол замкнувший
передачу Промеса.
После этой игры «Спартак», набрав 54 очка, продолжает возглавлять турнирную таблицу РФПЛ. «Зенит», имея в активе 43 очка, занимает третье место. В следующем туре 22 апреля «Спартак» в гостях встретится с «Ростовом». В тот же день «Зенит» сыграет на домашнем поле с «Уралом».
Матч
Голы
Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Промес, 85 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция