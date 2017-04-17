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Александр Бубнов: «Спартак» уже чемпион

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом». Напомним, что «Спартак» победил со счетом 2:1.

«Было понятно, что «Спартак» не станет играть на встречных курсах: москвичи закрылись, дав «Зениту» возможность владеть мячом на первых минутах. Интересно, что красно-белые фактически играли по схеме: четыре–шесть, поскольку Промес при потере мяча садился в центр поля и помогал в организации прессинга. Появление Джикии в центре обороны «Спартака» связано с сомнениями Карреры в Кутепове. В целом, Георгий сыграл нормально, если не считать гола «Зенита», который был забит именно из-под него. За счет победы в центре поля «Спартак» свел к минимуму атаки «Зенита». Особенно это было заметно в первом тайме.

Вообще в первые 45 минут «Спартак» полностью нейтрализовал среднюю линию «Зенита», отрезав ее от атаки. Показательно, что все замены Луческу затронули центр поля. На мой взгляд, он не угадал с составом. Полагаю, что румын ошибся с Эрнани, который на сегодняшний день не готов для таких матчей: он не сыгран с партнерами, да и находится не в оптимальной форме.

Во втором тайме после выхода Олега Шатова ситуация несколько изменилась: «Зенит» стал играть быстрее. После того, как петербуржцы сравняли счет, они бросились атаковать с еще большей энергией и ресурсами. И вот здесь «Спартак» их и подловил на контратаке. В принципе можно говорить о том, что Каррера переиграл Луческу тактически – залогом этой победы стало более удачный выбор стартового состава. Кроме того, «Спартак» грамотно использовал ресурс для усиления по ходу матча.

Тот же Самедов вышел со скамейки и решил игру. Очевидно, что и другие замены помогли хозяевам добавить. Сказать, что оборона «Спартака» сыграла безошибочно нельзя, но в целом они выглядели неплохо. «Спартак» уже чемпион. У них огромная фора в турнирной таблице. Да и по игре команда Карреры заметно сильнее преследователей», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Счет на 21-й минуте встречи открыл полузащитник москвичей Квинси Промес. На 66-й минуте форвард «Зенита» Артем Дзюба восстановил равенство в счете. За десять минут до окончания основного времени отметился еще один игрок полузащиты красно-белых Александр Самедов, точным ударом в дальний угол замкнувший передачу Промеса.

После этой игры «Спартак», набрав 54 очка, продолжает возглавлять турнирную таблицу РФПЛ. «Зенит», имея в активе 43 очка, занимает третье место. В следующем туре 22 апреля «Спартак» в гостях встретится с «Ростовом». В тот же день «Зенит» сыграет на домашнем поле с «Уралом».

Матч

Спартак - Зенит - 2:1 (1:0)

Голы

Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин

Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин

Предупреждения:

Промес, 85 - нет

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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