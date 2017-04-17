По итогам «Спартак» - «Зенит» задержаны около 50 болельщиков, большинство – за распитие алкоголя
По итогам матча 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом»
(2:1) были задержаны около 50 болельщиков. Об этом сообщил источник в
правоохранительных органах.
«По итогам футбольного матча задержали более 50 футбольных фанатов,
большинство из них - за распитие спиртных напитков, около 10 фанатов - за
использование пиротехники во время матча», - приводит
слова источника ТАСС.
Счет
на 21-й минуте встречи открыл полузащитник москвичей Квинси Промес. На 66-й
минуте форвард «Зенита» Артем Дзюба восстановил равенство в счете. За десять
минут до окончания основного времени отметился еще один игрок полузащиты
красно-белых Александр Самедов, точным ударом в дальний угол замкнувший
передачу Промеса.
После этой игры «Спартак», набрав 54 очка, продолжает возглавлять турнирную таблицу РФПЛ. «Зенит», имея в активе 43 очка, занимает третье место. В следующем туре 22 апреля «Спартак» в гостях встретится с «Ростовом». В тот же день «Зенит» сыграет на домашнем поле с «Уралом».
Матч
Голы
Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Промес, 85 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция