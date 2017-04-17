Сергей Плотников: Вообще не жалею, что вернулся в КХЛ
Нападающий СКА Сергей Плотников поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина.
- Вообще не жалею, что вернулся в КХЛ из НХЛ. Я рад быть здесь, - приводит слова Плотникова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, СКА в пятом матче финальной серии обыграл «Металлург» со счетом 5:3. На шайбы Оскара Осалы, Виктора Антипина и Ярослава Косова петербуржцы ответили точными бросками Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова, Ильи Ковальчука и Сергея Плотникова.
Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года.
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