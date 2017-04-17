Сергей Плотников: Вообще не жалею, что вернулся в КХЛ

читайте также

Николай Прохоркин: Одна из целей достигнута. Следующие две - чемпионат мира и Олимпиада Нападающий СКА Николай Прохоркин поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина.

Илья Ковальчук: Давайте вместе кайфовать, пусть Петербург гуляет минимум три дня! Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина.

Олег Знарок: Я всю серию молчал, но с судейством надо разбираться Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над «Металлургом» в финале Кубка Гагарина (5:3).

Медведев «ударил» журналиста, как Ковальчук Коваржа и ответил Дворковичу (видео) Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о словах Дворковича и прокомментировал победу команды в Кубке Гагарина.

Вадим Шипачев: Останусь ли в СКА? Дайте немного отдохнуть Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями от поражения в финале Кубка Гагарина против СКА (3:5).

Павел Дацюк: Посмотрим, выступлю ли на чемпионате мира Нападающий СКА Павел Дацюк поделился мнением о состоянии своего здоровья.

Александр Медведев: Про тройку Зарипов - Коварж - Мозякин можно складывать легенды Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина.

Александр Медведев: На месте Шипачева и Дадонова даже не смотрел бы за океан Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился впечатлениями от победы команды в Кубке Гагарина.

Алексей Анисимов: Судьи плей-офф Кубка Гагарина смогли справиться с давлением Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов поделился мнением о работе судей в плей-офф Кубка Гагарина.

Как игроки СКА танцевали под группу «Грибы». Видео из чемпионской раздевалки Обозреватель «Советского спорта» побывал в чемпионской раздевалке СКА после победы в Кубке Гагарина.

«Видел и хуже: фанаты хотели драться». Крутейшие тренеры-чемпионы СКА (видео) Олег Знарок выдал шикарную речь, а Харийс Витолиньш вспомнил, что свист хозяев – не самые странные обстоятельства вручения кубка.

«Вратарь забил, тренер – какая разница?!» Эмоции тех, кому вы сейчас завидуете Первые слова игроков-чемпионов из СКА после главной победы сезона.

Борис Михайлов: После игры в Питере я перестал смотреть хоккей Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов рассказал «Советскому спорту», что у него не было желания смотреть хоккей финальной серии Кубка Гагарина.

Харийс Витолиньш: В отличие от работы в «Динамо», в СКА от нас ожидали победы Тренер СКА Харийс Витолиньш поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина.

Илья Ковальчук: Я настаиваю на том, что не бил в голову Коваржа (видео) Обозреватель «Советского спорта» взял эксклюзивное интервью у капитана СКА Ильи Ковальчука.

Александр Гуськов: Пропиарьте меня Знарку Эксперт, второй защитник-снайпер отечественных чемпионатов Александр Гуськов – о победе СКА в пятом матче серии.

Александр Барабанов: Эмоционально этот Кубок Гагарина ценнее для меня, чем предыдущий Нападающий СКА Александр Барабанов поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина.

Сергей Плотников: Судейство в финале? Можно посмотреть статистику бросков СКА - и будет все ясно Нападающий СКА Сергей Плотников поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина.

Микко Коскинен: СКА весь год так трудился, что чемпионство - идеальный конец сезона Вратарь СКА Микко Коскинен поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина.