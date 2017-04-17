Антонио Конте: Мы провели плохой матч
Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями
после матча против «Манчестер Юнайтед». Напомним, что его команда уступила со
счетом 0:2.
«Мы провели плохой матч. «Юнайтед»
продемонстрировал больше настроя, амбиций и мотивации, заслуженно одержав победу.
Все просто, но в данном случае это тренерская ошибка. Это значит, что я не смог
создать должный настрой, помочь сохранить концентрацию, мотивировать своих футболистов
на победу. Это очевидно.
У
нас осталось шесть финалов. Борьба за чемпионство не окончена. У нас 50% шансы
на победу в лиге, и мы должны твердо знать это. Если мы финишируем первыми,
значит, мы заслужили победу. Если нет — значит, ее заслужила другая команда.
Давление — это нормально. Я предпочитаю биться за титул под давлением тому, чтобы сохранять спокойствие вдали от борьбы за чемпионство. Нам повезло, что мы находимся в центре борьбы. В прошлом сезоне «Челси» играл спокойно, не испытывая давления».
Мы
делаем большую работу. Если сравнить с теми проблемами, которые команда
испытывала в прошлом сезоне, это чудо. Поэтому мы должны подойти к
заключительным играм с максимальным настроем, со всей страстью и с желанием
биться за победу. Если нам удастся добиться ее, мы сможем гордиться собой. В
противном случае нам придется отдать почести другой команде.
Я уверен в себе, в своих игроках, в своем клубе. Мы не впервые оказываемся в такой ситуации. Мы должны гордиться тем, что имеем возможность играть под таким давлением. Важно понять, в чем мы ошиблись сегодня, и начать все сначала. Повторюсь, это была моя ошибка», - цитирует Конте официальный сайт «Челси».
Матч
Манчестер Юнайтед - Челси - 2:0 (1:0)
Голы
Рэшфорд 8 (1:0). Эррера 49 (2:0).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Байи, Дармиан, Янг (Фосу-Менса, 90), Эррера, Лингард (Кэррик, 60), Валенсия, Феллайни, Погба, Рэшфорд (Ибрагимович, 82)
Челси: Бегович, Луиз, Аспиликуэта, Кэйхилл, Алонсо, Азар, Мозес (Фабрегас, 55), Канте, Матич (Виллиан, 67), Педро, Коста
Предупреждения:
Эррера, 72; Рохо, 75; Ибрагимович, 90 - Коста, 33; Кэйхилл, 48; Фабрегас, 89
Место и дата
16 апреля 18:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция