Антонио Конте: Мы провели плохой матч

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями после матча против «Манчестер Юнайтед». Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.

«Мы провели плохой матч. «Юнайтед» продемонстрировал больше настроя, амбиций и мотивации, заслуженно одержав победу. Все просто, но в данном случае это тренерская ошибка. Это значит, что я не смог создать должный настрой, помочь сохранить концентрацию, мотивировать своих футболистов на победу. Это очевидно.

У нас осталось шесть финалов. Борьба за чемпионство не окончена. У нас 50% шансы на победу в лиге, и мы должны твердо знать это. Если мы финишируем первыми, значит, мы заслужили победу. Если нет — значит, ее заслужила другая команда.

Давление — это нормально. Я предпочитаю биться за титул под давлением тому, чтобы сохранять спокойствие вдали от борьбы за чемпионство. Нам повезло, что мы находимся в центре борьбы. В прошлом сезоне «Челси» играл спокойно, не испытывая давления».

Мы делаем большую работу. Если сравнить с теми проблемами, которые команда испытывала в прошлом сезоне, это чудо. Поэтому мы должны подойти к заключительным играм с максимальным настроем, со всей страстью и с желанием биться за победу. Если нам удастся добиться ее, мы сможем гордиться собой. В противном случае нам придется отдать почести другой команде.

Я уверен в себе, в своих игроках, в своем клубе. Мы не впервые оказываемся в такой ситуации. Мы должны гордиться тем, что имеем возможность играть под таким давлением. Важно понять, в чем мы ошиблись сегодня, и начать все сначала. Повторюсь, это была моя ошибка», - цитирует Конте официальный сайт «Челси».