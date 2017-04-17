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День в истории. Хорсту Хрубешу исполнилось 66 лет

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения известный немецкий футболист и тренер Хорст Хрубеш. Ему исполнилось 66 лет.

Выступал за «Рот-Вайсс», «Гамбург», «Стандард», «Боруссию» (Дортмунд), «Вестюттен» и сборную ФРГ. Вместе с «Гамбургом» он стал трехкратным чемпионом Германии, а также победителем Кубка европейских чемпионов. В 1982 году он стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии, забив 27 мячей. В составе сборной Германии он стал чемпионом Европы 1980 года и серебряным призером чемпионата мира 1982 года.

В качестве тренера выигрывал чемпионаты Европы с юношеской и молодежной сборными Германии, а также завоевал серебро на Олимпиаде-2016 с олимпийской сборной Германии.

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