День в истории. Хорсту Хрубешу исполнилось 66 лет
Сегодня отмечает день рождения
известный немецкий футболист и тренер Хорст Хрубеш. Ему исполнилось 66 лет.
Выступал за «Рот-Вайсс», «Гамбург»,
«Стандард», «Боруссию» (Дортмунд), «Вестюттен» и сборную ФРГ. Вместе с «Гамбургом»
он стал трехкратным чемпионом Германии, а также победителем Кубка европейских
чемпионов. В 1982 году он стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии, забив 27 мячей. В составе сборной Германии он стал
чемпионом Европы 1980 года и серебряным призером чемпионата мира 1982 года.
В качестве
тренера выигрывал чемпионаты Европы с юношеской и молодежной сборными Германии,
а также завоевал серебро на Олимпиаде-2016 с олимпийской сборной Германии.
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