Серхио Перес: Я очень горжусь своей командой
Пилот команды «Форс Индия»
поделился впечатлениями после Гран-при Бахрейна. Напомним, что он занял седьмое
место.
«Я очень горжусь своей
командой. Седьмое место с 18-го – прекрасный прорыв. Это уже наша тринадцатая
гонка подряд в очках, что является невероятным достижением. На первом круге я
сумел отыграть пять позиций, а моя резина на первом отрезке сработала идеально:
мы долго выжидали, и затем вовремя появился сейфти-кар.
Думаю, мы использовали все
возможности, вся команда – инженеры и механики – сыграла свою роль в достижении
такого результата. Мы еще раз показали, что не собираемся сдаваться и после
сложной квалификации можем провести хорошую гонку», - цитирует Переса Autosport.
Напомним, что победу одержал
представитель «Феррари» Себастьян Феттель.
Формула-1
Гран-при Бахрейна
Гонка
1. Себастьян
Феттель («Феррари»)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.660
3. Валттери Боттас («Мерседес») +20.397
4. Кими Райкконен («Феррари») +22.475
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +39.346
6. Фелипе Масса («Уильямс») +54.326
7. Серхио Перес («Форс Индия») +1:02.606
8. Ромен Грожан («Хаас») +1:14.865
9. Нико Хюлькенберг («Рено») +1:20.188
10. Эстебан Окон («Форс Индия») +1:35.711
11. Паскаль Верляйн («Заубер») +1 круг
12. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
13. Джолион Палмер («Рено») +1 круг
14. Фернандо Алонсо («Макларен») — не финишировал
Маркус Эрикссон («Заубер») — не финишировал
Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») — не финишировал
Лэнс Стролл («Уильямс») — не финишировал
Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал
Кевин Магнуссен («Хаас») — не финишировал
Стоффель Вандорн («Макларен») — не стартовал.