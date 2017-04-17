Андрей Кобелев: Получил большое удовольствие от матча «Спартак» - «Зенит»

Бывший тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев поделился впечатлениями после матча 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом». Напомним, что «Спартак» победил со счетом 2:1.

«Приятно, что матч получился очень зрелищным и напряженным. Надо отдать должное командам. И «Зенит», и «Спартак» играли на победу. Честно говоря, получил большое удовольствие от увиденного. Конечно, это не ЦСКА – «Ростов»! С точки зрения качества футбола, интенсивности, скорости игры все было на хорошем уровне.

«Спартак» более организованно действовал в обороне и вылетал в атаку за счет скорости Квинси Промеса. Очевидно, спартаковцы изначально были запрограммированы на быстрые атаки. «Зенит» продолжал гнуть свою линию. Гости проводили долгие и очень медленные розыгрыши мяча через середину. Переводили мяч с одного фланга на другой, но, к сожалению, зенитовцам недоставало скорости.

«Спартак» играл более коллективно, так что мне понравились практически все его игроки. Можно отметить, например, Дениса Глушакова. У «Зенита» заслуживает добрых слов Мигель Данни, который всегда борется на поле и ведет за собой команду. Не скажу, что кто-то зенитовцев провалил матч, просто «Спартак» организованнее и находится в более хорошей форме», - цитирует Кобелева «Спорт день за днем».

Счет на 21-й минуте встречи открыл полузащитник москвичей Квинси Промес. На 66-й минуте форвард «Зенита» Артем Дзюба восстановил равенство в счете. За десять минут до окончания основного времени отметился еще один игрок полузащиты красно-белых Александр Самедов, точным ударом в дальний угол замкнувший передачу Промеса.

После этой игры «Спартак», набрав 54 очка, продолжает возглавлять турнирную таблицу РФПЛ. «Зенит», имея в активе 43 очка, занимает третье место.

В следующем туре 22 апреля «Спартак» в гостях встретится с «Ростовом». В тот же день «Зенит» сыграет на домашнем поле с «Уралом».