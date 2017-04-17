Андрей Кобелев: Получил большое удовольствие от матча «Спартак» - «Зенит»
Бывший
тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев поделился впечатлениями
после матча 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».
Напомним, что «Спартак» победил со счетом 2:1.
«Приятно, что матч получился очень
зрелищным и напряженным. Надо отдать должное командам. И «Зенит», и «Спартак»
играли на победу. Честно говоря, получил большое удовольствие от увиденного.
Конечно, это не ЦСКА – «Ростов»! С точки зрения качества футбола,
интенсивности, скорости игры все было на хорошем уровне.
«Спартак» более организованно действовал в
обороне и вылетал в атаку за счет скорости Квинси Промеса. Очевидно,
спартаковцы изначально были запрограммированы на быстрые атаки. «Зенит»
продолжал гнуть свою линию. Гости проводили долгие и очень медленные розыгрыши мяча
через середину. Переводили мяч с одного фланга на другой, но, к сожалению,
зенитовцам недоставало скорости.
«Спартак» играл более коллективно, так что мне понравились практически все его игроки. Можно отметить, например, Дениса Глушакова. У «Зенита» заслуживает добрых слов Мигель Данни, который всегда борется на поле и ведет за собой команду. Не скажу, что кто-то зенитовцев провалил матч, просто «Спартак» организованнее и находится в более хорошей форме», - цитирует Кобелева «Спорт день за днем».
Счет
на 21-й минуте встречи открыл полузащитник москвичей Квинси Промес. На 66-й
минуте форвард «Зенита» Артем Дзюба восстановил равенство в счете. За десять
минут до окончания основного времени отметился еще один игрок полузащиты
красно-белых Александр Самедов, точным ударом в дальний угол замкнувший
передачу Промеса.
После этой игры «Спартак»,
набрав 54 очка, продолжает возглавлять турнирную таблицу РФПЛ. «Зенит», имея в
активе 43 очка, занимает третье место.
В следующем туре 22 апреля «Спартак» в гостях встретится с «Ростовом». В тот же день «Зенит» сыграет на домашнем поле с «Уралом».
Матч
Голы
Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Промес, 85 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция