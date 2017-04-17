Эстебан Окон: Приятно заработать еще одно очко
Пилот
команды «Форс Индия» Эстебан Окон поделился впечатлениями после Гран-при
Бахрейна. Напомним, что он занял десятое место.
«Приятно заработать еще одно
очко, но автомобиль безопасности стоил мне, наверное, трех позиций. Жаль, что
сейфти-кар появился сразу после моего первого пит-стопа.
Гонка оказалась захватывающей,
я упорно сражался за каждое место. На старте я отыграл четыре позиции, а мы в
очередной раз доказали, что наш автомобиль, наверное, сильнее в гонке, чем в
квалификации.
Моей целью перед началом сезона
было постараться набирать очки в каждой гонке. Пока я успешно с этим
справляюсь, однако у нас есть потенциал заработать еще больше очков», -
цитирует Окона Autosport.
Напомним, что победу одержал
представитель «Феррари» Себастьян Феттель.
Формула-1
Гран-при Бахрейна
Гонка
1. Себастьян
Феттель («Феррари»)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.660
3. Валттери Боттас («Мерседес») +20.397
4. Кими Райкконен («Феррари») +22.475
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +39.346
6. Фелипе Масса («Уильямс») +54.326
7. Серхио Перес («Форс Индия») +1:02.606
8. Ромен Грожан («Хаас») +1:14.865
9. Нико Хюлькенберг («Рено») +1:20.188
10. Эстебан Окон («Форс Индия») +1:35.711
11. Паскаль Верляйн («Заубер») +1 круг
12. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
13. Джолион Палмер («Рено») +1 круг
14. Фернандо Алонсо («Макларен») — не финишировал
Маркус Эрикссон («Заубер») — не финишировал
Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») — не финишировал
Лэнс Стролл («Уильямс») — не финишировал
Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал
Кевин Магнуссен («Хаас») — не финишировал
Стоффель Вандорн («Макларен») — не стартовал.