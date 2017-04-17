Эстебан Окон: Приятно заработать еще одно очко

Пилот команды «Форс Индия» Эстебан Окон поделился впечатлениями после Гран-при Бахрейна. Напомним, что он занял десятое место.

«Приятно заработать еще одно очко, но автомобиль безопасности стоил мне, наверное, трех позиций. Жаль, что сейфти-кар появился сразу после моего первого пит-стопа.

Гонка оказалась захватывающей, я упорно сражался за каждое место. На старте я отыграл четыре позиции, а мы в очередной раз доказали, что наш автомобиль, наверное, сильнее в гонке, чем в квалификации.

Моей целью перед началом сезона было постараться набирать очки в каждой гонке. Пока я успешно с этим справляюсь, однако у нас есть потенциал заработать еще больше очков», - цитирует Окона Autosport.

Напомним, что победу одержал представитель «Феррари» Себастьян Феттель.

Формула-1

Гран-при Бахрейна

Гонка

1. Себастьян Феттель («Феррари»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.660

3. Валттери Боттас («Мерседес») +20.397

4. Кими Райкконен («Феррари») +22.475

5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +39.346

6. Фелипе Масса («Уильямс») +54.326

7. Серхио Перес («Форс Индия») +1:02.606

8. Ромен Грожан («Хаас») +1:14.865

9. Нико Хюлькенберг («Рено») +1:20.188

10. Эстебан Окон («Форс Индия») +1:35.711

11. Паскаль Верляйн («Заубер») +1 круг

12. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

13. Джолион Палмер («Рено») +1 круг

14. Фернандо Алонсо («Макларен») — не финишировал

Маркус Эрикссон («Заубер») — не финишировал

Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») — не финишировал

Лэнс Стролл («Уильямс») — не финишировал

Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал

Кевин Магнуссен («Хаас») — не финишировал

Стоффель Вандорн («Макларен») — не стартовал.