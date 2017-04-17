«Бостон» уступил «Чикаго» в плей-офф НБА
Матч
первого раунда плей-офф НБА между «Бостоном» и «Чикаго» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча - 106:102 в пользу «Чикаго».
В
составе победителей самым результативным стал Джимми Батлер, который набрал 30
очков. У «Бостона» 33 очка набрал Айзейя Томас. «Чикаго» повел в серии со
счетом 1-0.
НБА.
Плей-офф
Восточная
конференция
Первый раунд
Счет в серии – 0-1
Матч
Место и дата
17 апреля 01:30, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция
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