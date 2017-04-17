«Питтсбург» в овертайме обыграл «Коламбус», Малкин набрал три очка
Матч
первого раунда плей-офф НХЛ между «Коламбусом» и «Питтсбургом» завершился
победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 5:4 в пользу «Питтсбурга».
В
составе победителей три очка за результативные передачи заработал российский
форвард Евгений Малкин. Шайбы забрасывали Джейк Кюнцель, сделавший хет-трик, и
Брайан Раст (дубль). Кюнцель забросил решающую шайбу в овертайме.
У
«Коламбуса» весь матч провел российский голкипер Сергей Бобровский. Кэм
Аткинсон сделал дубль, остальные голы в активе Зака Веренски и Брэндона
Дубински. «Питтсбург» повел в серии со счетом 3-0.
НХЛ.
Кубок Стэнли
Восточная
конференция
Первый раунд
Матч
Коламбус - Питтсбург - 4:5 О.Т. (3:1, 0:2, 1:1, 0:1)
Голы:
Эткинсон (Дубински, Фолиньо), 0:11 (1:0). Гюнцель (Хэйнси, Кросби), 3:17 (1:1). Эткинсон 5:02 (2:1). Веренски (Фолиньо, Ганье), 6:10 (3:1). Раст (Малкин, Думулин), 25:21 (3:2). Раст (Малкин, Кессел), 33:25 (3:3). Гюнцель (Малкин, Кессел), 51:48 (3:4). Дубински (Джонсон, Бьоркстранд), 55:11 (4:4). Гюнцель (Кросби), 73:10 (4:5).
Место и дата
17 апреля 01:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция