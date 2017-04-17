Фелипе Масса: Сегодняшний результат – словно победа

Пилот команды «Уильямс» Фелипе Масса поделился впечатлениями после Гран-при Бахрейна. Напомним, что он занял шестое место.

«Отличный день – я хорошо стартовал, и дальше все шло как по маслу. Первый круг мне особенно удался: я обошел Хюлькенберга, а потом Кими в четвертом повороте. Шины работали как надо, так что после ухода сейфти-кара я прошел и Даниэля (Риккардо).

Но через какое-то время он прибавил и обошел меня. Но, честно говоря, сегодняшний результат для нас – словно победа. Сегодня день рождения Фрэнка, и, пускай он заслуживает настоящей победы, и этот результат оказался не хуже. Я уверен, что он счастлив и очень гордится своей командой», - цитирует Массу Autosport.

Напомним, что победу одержал представитель «Феррари» Себастьян Феттель.

Формула-1

Гран-при Бахрейна

Гонка

1. Себастьян Феттель («Феррари»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.660

3. Валттери Боттас («Мерседес») +20.397

4. Кими Райкконен («Феррари») +22.475

5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +39.346

6. Фелипе Масса («Уильямс») +54.326

7. Серхио Перес («Форс Индия») +1:02.606

8. Ромен Грожан («Хаас») +1:14.865

9. Нико Хюлькенберг («Рено») +1:20.188

10. Эстебан Окон («Форс Индия») +1:35.711

11. Паскаль Верляйн («Заубер») +1 круг

12. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

13. Джолион Палмер («Рено») +1 круг

14. Фернандо Алонсо («Макларен») — не финишировал

Маркус Эрикссон («Заубер») — не финишировал

Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») — не финишировал

Лэнс Стролл («Уильямс») — не финишировал

Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал

Кевин Магнуссен («Хаас») — не финишировал

Стоффель Вандорн («Макларен») — не стартовал.