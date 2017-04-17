Фелипе Масса: Сегодняшний результат – словно победа
Пилот команды «Уильямс»
Фелипе Масса поделился впечатлениями после Гран-при Бахрейна. Напомним, что он
занял шестое место.
«Отличный день – я хорошо
стартовал, и дальше все шло как по маслу. Первый круг мне особенно удался: я
обошел Хюлькенберга, а потом Кими в четвертом повороте. Шины работали как надо,
так что после ухода сейфти-кара я прошел и Даниэля (Риккардо).
Но через какое-то время он
прибавил и обошел меня. Но, честно говоря, сегодняшний результат для нас –
словно победа. Сегодня день рождения Фрэнка, и, пускай он заслуживает настоящей
победы, и этот результат оказался не хуже. Я уверен, что он счастлив и очень
гордится своей командой», - цитирует Массу Autosport.
Напомним, что победу одержал
представитель «Феррари» Себастьян Феттель.
Формула-1
Гран-при Бахрейна
Гонка
1. Себастьян
Феттель («Феррари»)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.660
3. Валттери Боттас («Мерседес») +20.397
4. Кими Райкконен («Феррари») +22.475
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +39.346
6. Фелипе Масса («Уильямс») +54.326
7. Серхио Перес («Форс Индия») +1:02.606
8. Ромен Грожан («Хаас») +1:14.865
9. Нико Хюлькенберг («Рено») +1:20.188
10. Эстебан Окон («Форс Индия») +1:35.711
11. Паскаль Верляйн («Заубер») +1 круг
12. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
13. Джолион Палмер («Рено») +1 круг
14. Фернандо Алонсо («Макларен») — не финишировал
Маркус Эрикссон («Заубер») — не финишировал
Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») — не финишировал
Лэнс Стролл («Уильямс») — не финишировал
Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал
Кевин Магнуссен («Хаас») — не финишировал
Стоффель Вандорн («Макларен») — не стартовал.