Гол Радулова помог «Монреалю» обыграть «Рейнджерс»
Матч
первого раунда плей-офф НХЛ между «Рейнджерс» и «Монреалем» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Монреаля».
В
составе победителей отличились Арттури Лехконен, Ши Уэббер и Александр Радулов.
В активе Радулова также очко за результативную передачу. У «Рейнджерс»
отличился Брэйди Шей. «Монреаль» ведет в серии – 2-1.
НХЛ.
Кубок Стэнли
Восточная
конференция
Первый раунд
Счет
в серии: 1-2
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