Андрей Кобелев: Конечно, «Спартак» станет чемпионом

Бывший тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев поделился впечатлениями после матча 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом». Напомним, что «Спартак» победил со счетом 2:1.



— Борьба за золотые медали теперь завершена?

Конечно, да! В футболе все может случиться, но на 99,9 процента «Спартак» — чемпион. За семь туров такой отрыв отыграть почти нереально. Я представляю, как в Петербурге воспримут чемпионство «Спартака», но это спорт. Мы должны констатировать, что по ходу этого чемпионата команды Карреры идет увереннее всех. Может, она не выдает фееричных матчей, «кружевного» футбола, зато спартаковцы самые стабильные, - цитирует Кобелева «Спорт день за днем».

Счет на 21-й минуте встречи открыл полузащитник москвичей Квинси Промес. На 66-й минуте форвард «Зенита» Артем Дзюба восстановил равенство в счете. За десять минут до окончания основного времени отметился еще один игрок полузащиты красно-белых Александр Самедов, точным ударом в дальний угол замкнувший передачу Промеса.

После этой игры «Спартак», набрав 54 очка, продолжает возглавлять турнирную таблицу РФПЛ. «Зенит», имея в активе 43 очка, занимает третье место.

В следующем туре 22 апреля «Спартак» в гостях встретится с «Ростовом». В тот же день «Зенит» сыграет на домашнем поле с «Уралом».