Лэнс Стролл: Конечно, я расстроен
Пилот
команды «Уильямс» Лэнс Стролл поделился впечатлениями после Гран-при Бахрейна.
Напомним, что он не сумел финишировать.
«Не назову гонку плохой – я неудачно стартовал, проиграл пару
позиций, но после пит-стопа отлично реализовывал потенциал состава Soft.
Конечно, я расстроен (из-за аварии с Карлосом Сайнсом) и надеюсь, что удача
повернется ко мне лицом как можно скорее. Радует то, что впереди еще много
гонок», - цитирует Стролла Autosport.
Напомним, что победу одержал
представитель «Феррари» Себастьян Феттель.
Формула-1
Гран-при Бахрейна
Гонка
1. Себастьян Феттель («Феррари»)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.660
3. Валттери Боттас («Мерседес») +20.397
4. Кими Райкконен («Феррари») +22.475
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +39.346
6. Фелипе Масса («Уильямс») +54.326
7. Серхио Перес («Форс Индия») +1:02.606
8. Ромен Грожан («Хаас») +1:14.865
9. Нико Хюлькенберг («Рено») +1:20.188
10. Эстебан Окон («Форс Индия») +1:35.711
11. Паскаль Верляйн («Заубер») +1 круг
12. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
13. Джолион Палмер («Рено») +1 круг
14. Фернандо Алонсо («Макларен») — не финишировал
Маркус Эрикссон («Заубер») — не финишировал
Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») — не финишировал
Лэнс Стролл («Уильямс») — не финишировал
Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал
Кевин Магнуссен («Хаас») — не финишировал
Стоффель Вандорн («Макларен») — не стартовал.