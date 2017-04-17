Максим Калиниченко: Кокорин? Без характера в футбол играть невозможно
Бывший
полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко после победы команды над «Зенитом»
(2:1) в 23-м чемпионате России высказал мнение, что форварду «Зенита»
Александру Кокорину не хватает характера.
«Без характера в футбол играть невозможно. На таланте [Кокорин] выплыл только на хороший контракт под лимит. А потом сразу всё.
@papanin02 Без характера в футбол играть невозможно.На таланте выплыл только на хороший контракт под лимит.А потом сразу ВСЁ— Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 16 апреля 2017 г.
У Дзюбы был стержень, и он закалился в арендах .Можно как угодно к нему относиться, но сделал он себя сам. А Кокоре всё с неба само упало», - написал Калиниченко в своем твиттере.
Матч
Голы
Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Промес, 85 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция