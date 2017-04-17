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Максим Калиниченко: Кокорин? Без характера в футбол играть невозможно

Источник:  Twitter.comКомментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко после победы команды над «Зенитом» (2:1) в 23-м чемпионате России высказал мнение, что форварду «Зенита» Александру Кокорину не хватает характера.

«Без характера в футбол играть невозможно. На таланте [Кокорин] выплыл только на хороший контракт под лимит. А потом сразу всё.

 

 

У Дзюбы был стержень, и он закалился в арендах .Можно как угодно к нему относиться, но сделал он себя сам. А Кокоре всё с неба само упало», - написал Калиниченко в своем твиттере.

Матч

Спартак - Зенит - 2:1 (1:0)

Голы

Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин

Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин

Предупреждения:

Промес, 85 - нет

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция


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