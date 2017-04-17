Виталий Мутко: Пока не надо поздравлять «Спартак» с чемпионством
Президент
РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями после матча 23-го тура чемпионата
России «Спартак» - «Зенит». Напомним, что «Спартак» победил со счетом 2:1.
«Мы увидели потрясающий
матч, игру двух лидеров, все получили колоссальное удовольствие. Абсолютно
уверен, что команды показали футбол европейского уровня.
Болельщики
увидели «качели» - первый тайм остался за «Спартаком», во втором питерцы доминировали; и ключевой гол в контратаке.
Думаю, что этот матч стал украшением чемпионата.
Пока не надо
поздравлять «Спартак» с чемпионством, впереди еще много туров. Чемпионом станет тот,
кто будет первым по итогам 30 матчей. Все в этой жизни бывает», - цитирует Мутко ТАСС.
Счет
на 21-й минуте встречи открыл полузащитник москвичей Квинси Промес. На 66-й
минуте форвард «Зенита» Артем Дзюба восстановил равенство в счете. За десять
минут до окончания основного времени отметился еще один игрок полузащиты
красно-белых Александр Самедов, точным ударом в дальний угол замкнувший
передачу Промеса.
После
этой игры «Спартак», набрав 54 очка, продолжает возглавлять турнирную таблицу
РФПЛ. «Зенит», имея в активе 43 очка, занимает третье место.
В следующем туре 22 апреля «Спартак» в гостях встретится с «Ростовом». В тот же день «Зенит» сыграет на домашнем поле с «Уралом».
Матч
Голы
Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Промес, 85 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция