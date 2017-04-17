«Хьюстон» обыграл «Оклахому» в плей-офф НБА
Матч первого раунда плей-офф НБА между «Хьюстоном» и «Оклахомой»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 118:87 в пользу «Хьюстона».
В составе победителей самым результативным стал Джеймс Харден,
который набрал 37 очков. У «Оклахомы» 22 очка в активе Рассела Уэстбрука. «Хьюстон» повел в серии
со счетом 1-0.
НБА. Плей-офф
Западная конференция
Первый раунд
Счет в серии – 1-0
Матч
Место и дата
17 апреля 04:00, Тойота Центр, Онлайн-трансляция
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