Маркус Вайнцирль: У «Шальке» отсутствовал инстинкт хищника в атаке
Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился впечатлениями
после матча 29-го тура чемпионата Германии против «Дармштадта». Напомним, что
его команда уступила со счетом 1:2.
«У нас
был шанс победить, но мы проиграли. К тому же, мы не забили пенальти и
заработали удаление. Сегодня случилось все. Первая же опасная атака
«Дармштадта» привела к голу, и мы вынуждены были догонять. У нас отсутствовал
инстинкт хищника в атаке. Мы создали много моментов, но не смогли их
реализовать.
После того, как мы сравняли счет, мы стремились сделать счет 2:1 и имели шансы на это. К примеру, у Леона Горецки. Мы непременно хотели победить, поэтому пропустить гол в добавленное время было особенно обидно. Если ты знаешь, что соперник хорошо играет на стандартах, ты должен действовать намного лучше.
Не скажу, что мы плохо смотрелись в единоборствах или по беговым показателям – они были в порядке. Но в футболе все решают голы. Если бы мы победили, смогли бы подняться на седьмую строчку. Это не случилось, поэтому мы очень разочарованы», - цитирует Вайнцирля официальный сайт «Шальке».
Чемпионат Германии. Бундеслига
29-й тур
Матч
Дармштадт - Шальке 04 - 2:1 (1:0)
Голы
Вранчич 11 (1:0). Коке 75 (1:1). Гондорф 90 (2:1).
Состав
Дармштадт: Эссер, Сулу, Йенсен, Сиригу (Федецкий, 46), Холланд, Гондорф, Камавуака (Шипплок, 77), Алтынтоп, Хеллер, Вранчич, Платте (Розенталь, 66)
Шальке 04: Ферманн, Коке, Аого, Бадштубер, Керер, Калигиури (Шёпф, 81), Майер, Горецка, Гайс (Бенталеб, 67), Авдижай (Ди Санто, 55), Бургшталлер
Предупреждения:
Сиригу, 40; Алтынтоп, 54; Холланд, 63; Йенсен, 83; Эссер, 90 - Керер, 69; Майер, 72
Удаления:
нет - Керер, 81
Судья:
Патрик Иттрих (Германия)
Место и дата
16 апреля 18:30, Бёлленфаллтор, Онлайн-трансляция