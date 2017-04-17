Маркус Вайнцирль: У «Шальке» отсутствовал инстинкт хищника в атаке

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился впечатлениями после матча 29-го тура чемпионата Германии против «Дармштадта». Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.

«У нас был шанс победить, но мы проиграли. К тому же, мы не забили пенальти и заработали удаление. Сегодня случилось все. Первая же опасная атака «Дармштадта» привела к голу, и мы вынуждены были догонять. У нас отсутствовал инстинкт хищника в атаке. Мы создали много моментов, но не смогли их реализовать.

После того, как мы сравняли счет, мы стремились сделать счет 2:1 и имели шансы на это. К примеру, у Леона Горецки. Мы непременно хотели победить, поэтому пропустить гол в добавленное время было особенно обидно. Если ты знаешь, что соперник хорошо играет на стандартах, ты должен действовать намного лучше.

Не скажу, что мы плохо смотрелись в единоборствах или по беговым показателям – они были в порядке. Но в футболе все решают голы. Если бы мы победили, смогли бы подняться на седьмую строчку. Это не случилось, поэтому мы очень разочарованы», - цитирует Вайнцирля официальный сайт «Шальке».

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29-й тур