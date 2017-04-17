Торстен Фрингс: Не стоит скрывать, что «Дармштадту» повезло

Главный тренер «Дармштадта» Торстен Фрингс поделился впечатлениями после матча с «Шальке» в 29-м туре чемпионата Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.

«Не стоит скрывать: нам сегодня повезло. Но в этом сезоне такое случалось очень редко. Мы смотрелись лучше соперника, но в конце не показали лучшей игры. Однако команда показала характер, благодаря чему мы с удовольствием набираем очки», - цитирует Фрингса официальный сайт «Шальке».

Чемпионат Германии. Бундеслига

29-й тур





