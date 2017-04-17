Торстен Фрингс: Не стоит скрывать, что «Дармштадту» повезло
Главный тренер «Дармштадта» Торстен Фрингс поделился впечатлениями
после матча с «Шальке» в 29-м туре чемпионата Германии. Напомним, что его
команда победила со счетом 2:1.
«Не
стоит скрывать: нам сегодня повезло. Но в этом сезоне такое случалось очень
редко. Мы смотрелись лучше соперника, но в конце не показали лучшей игры.
Однако команда показала характер, благодаря чему мы с удовольствием набираем
очки», - цитирует Фрингса официальный сайт «Шальке».
Чемпионат Германии. Бундеслига
29-й тур
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