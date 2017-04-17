«Эдмонтон» обыграл «Сан-Хосе»

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Защитник «Торонто» Роман Полак выбыл до конца плей-офф Защитник «Торонто» Роман Полак выбыл до конца плей-офф Кубка Стэнли из-за травмы правой ноги. Об этом сообщил главный тренер «Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок.

Зак Паризе: Обидно, что мы проиграли «Сент-Луису» первые два матча Нападающий «Миннесоты Уайлд» Зак Паризе поделился эмоциями после поражений в первых двух матчах первой серии Кубка Стэнли против «Сент-Луис Блюз».

Кучеров прилетит в Москву для подготовки к чемпионату мира 24 апреля Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров прилетит в Москву, чтобы присоединиться к национальной сборной для участия в чемпионате мира, 24 апреля, а вратарь «Тампы» Андрей Василевский - 17 апреля, сообщил ТАСС агент Василевского Александр Тыжных.

Пекка Ринне: Сыграть «на ноль» с «Чикаго» мне помогла команда, это заслуга всех Вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне, парировавший 59 бросков в этой встрече, подвел итоги матча с «Чикаго» (5:0), второго в серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Джастин Уильямс: Ожидали подобной битвы с «Торонто» Форвард «Вашингтона» Джастин Уильямс прокомментировал поражение своей команды во втором матче первого раунда Кубка Стэнли с «Торонто» (3:4 ОТ).

Каспери Капанен: Мы аутсайдеры, но «Вашингтону» придется сильно постараться, чтобы обыграть нас Форвард «Торонто» Каспери Капанен прокомментировал победу над «Вашингтоном» (4:3 ОТ) во втором матче первого раунда Кубка Стэнли.

Морган Райлли: Сделаем все, чтобы хорошо подготовиться к следующему матчу с «Вашингтоном» Защитник «Торонто» Морган Райлли поделился эмоциями от победы над «Вашингтоном» (4:3 ОТ) во втором матче первого раунда Кубка Стэнли.

Майк Бэбкок: «Торонто» будет прибавлять от матча к матчу, мы уже одержали важную победу Главный тренер «Торонто» Мэйк Бэбкок прокомментировал победу своей команды над «Вашингтоном» (4:3) во втором матче серии плей-офф.

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Джонатан Тэйвс: «Нэшвилл» совершенно расстроил игру «Чикаго», мы ничего не могли сделать Капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвс прокомментировал сокрушительное поражение своей команды во втором матче серии плей-офф с «Нэшвиллом» (0:5).

«Мы опять получим Овечкина на чемпионат мира?!» Триллер в Вашингтоне (видео) Невероятно! Вы это видели? Молодой «Торонто» вообще ничем не уступает матерому «Вашингтону», который отправился в поход за Кубком Стэнли.

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