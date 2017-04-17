«Эдмонтон» обыграл «Сан-Хосе»
Матч
регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе» и «Эдмонтоном» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Эдмонтона».
Единственный
гол в активе Мэтта Кассиана. «Эдмонтон» повел в серии со счетом 2-1.
НХЛ.
Кубок Стэнли
Западная
конференция
Первый раунд
Счет в серии – 1-2
Матч
Сан-Хосе - Эдмонтон - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Кэссиан 50:45 (0:1).
Место и дата
17 апреля 05:00, САП Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически