Сергей Юран: Должно случиться что-то невероятное, чтобы «Спартак» не выиграл чемпионат

Чемпион России-1999 в составе «Спартака» Сергей Юран считает, что красно-белые уже гарантировали себе победу в чемпионате страны в этом году.

- Должно случиться что-то невероятное, чтобы «Спартак» не выиграл чемпионат России. Например, если турнир вдруг будет прекращен. Я с большим уважением отношусь к ЦСКА, но не вижу, за счет чего команда может догнать «Спартак». Можно сказать, что «Спартак» уже на 99,9% гарантировал себе чемпионство. Но есть такой фактор - как бы ребята заранее не начали праздновать и уже не надели бы на себя медали. Думаю, что только в этом плане тренерскому штабу надо контролировать команду, а реальных шансов у ЦСКА уже нет.

Наконец-то «Спартак» станет чемпионом России - ведь столько лет уже команда не побеждала. Но надо сказать, что из всех команд именно «Спартак» сегодня показывает настоящую лидерскую игру, в том числе и вырывая победы в концовках матчей. Команда по игре действительно является лидером турнира, - цитирует Юрана «Р-Спорт».

Вчера футболисты «Спартака» одержали победу над «Зенитом» со счетом 2:1. Отрыв красно-белых от преследователей увеличился. Отставание ЦСКА составляет 10 очков, «Зенита» - 11.