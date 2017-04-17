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«Спартак» обыграл «Зенит» и близок к чемпионству, гол Радулова, три очка Малкина. Главные новости утра

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.

1. Начнем с главной новости вчерашнего вечера. «Спартак» в важнейшем поединке обыграл «Зенит» в 23-м туре чемпионата России – 2:1. Теперь «красно-белые» опережают на десять очков ЦСКА и на 11 – «Зенит». До чемпионства рукой подать.

2. Тем временем «Лион» во второй раз за неделю стал заложником поведения болельщиков соперников. Но если матч с «Бешикташем» в Лиге Европы все же состоялся, то игра с «Бастией» в чемпионате Франции прервана после первого тайма. Матч планируют доиграть в другой день.

3. В Испании «Сельта» на выезде без проблем обыграла «Гранаду».

4. «Марсель» разгромил «Сент-Этьен», а помог ему в этом Димитри Пайе, со скандалом вернувшийся в команду в текущем сезоне.

5. Владимир Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту».

6. Евгений Малкин сделал три результативные передачи, а его «Питтсбург» обыграл «Коламбус».

7. Голом же отметился Александр Радулов, что помогло «Монреалю» обыграть «Рейнджерс».

8. «Эдмонтон» с минимальным счетом обыграл «Сан-Хосе».

9. Карлоса Сайнса настигло наказание за нарушение во время Гран-при Бахрейна.

10. Наконец, полиция рапортует о полусотне задержанных по итогам матча «Спартака» и «Зенита».

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