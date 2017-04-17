«Спартак» обыграл «Зенит» и близок к чемпионству, гол Радулова, три очка Малкина. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.
1.
Начнем с главной новости вчерашнего вечера. «Спартак» в важнейшем поединке
обыграл «Зенит» в 23-м туре чемпионата России – 2:1. Теперь «красно-белые»
опережают на десять очков ЦСКА и на 11 – «Зенит». До чемпионства рукой подать.
2.
Тем временем «Лион» во второй раз за неделю стал заложником поведения
болельщиков соперников. Но если матч с «Бешикташем» в Лиге Европы все же
состоялся, то игра с «Бастией» в чемпионате Франции прервана после первого
тайма. Матч планируют доиграть в другой день.
3.
В Испании «Сельта» на выезде без проблем обыграла «Гранаду».
4.
«Марсель» разгромил «Сент-Этьен», а помог ему в этом Димитри Пайе, со скандалом
вернувшийся в команду в текущем сезоне.
5.
Владимир Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту».
6.
Евгений Малкин сделал три результативные передачи, а его «Питтсбург» обыграл «Коламбус».
7.
Голом же отметился Александр Радулов, что помогло «Монреалю» обыграть «Рейнджерс».
8.
«Эдмонтон» с минимальным счетом обыграл «Сан-Хосе».
9.
Карлоса Сайнса настигло наказание за нарушение во время Гран-при Бахрейна.
10.
Наконец, полиция рапортует о полусотне задержанных по итогам матча «Спартака» и
«Зенита».
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