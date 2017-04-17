Матч «Спартак» – «Зенит» собрал почти столько же зрителей, сколько остальные 7 матчей тура вместе взятые
Матчи 23-го тура премьер-лиги посетили 91644 человека, то есть средняя аудитория одного матча составила 11456 человек. Стадионы заполнились на 45%.
Самым посещаемым стал матч «Спартак» – «Зенит» – 43333 зрителя. Это один из лучших показателей сезона. Отметим, что остальные семь матчей тура собрали 48311 зрителей. Самая малочисленная аудитория была на матче «Урал» – «Томь» – всего 3017 болельщиков.
После 23-го тура средняя посещаемость чемпионата составляет 11301 человек.
Матч
Голы
Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Промес, 85 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция