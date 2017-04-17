Емельяненко может стать соинвестором турнира Bellator в России

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, как продвигаются переговоры с американским промоушеном Bellator об организации бойцовского мероприятия в Москве.

По словам Емельяненко, на сегодняшний день возможность организации турнира в нашей стране достаточно велика.

— Мы действительно ведем переговоры по поводу проведения турнира Bellator в России. Надеюсь, все пройдет хорошо, и российский зритель вживую увидит лучших представителей мира смешанных единоборств, которых объединил один из крупнейших промоушенов, - сказал Емельяненко.

По информации «Известий», прославленный российский боец может стать соинвестором турнира.



— Ради его проведения в нашей стране спортсмен готов выделить необходимую сумму из личных средств, — сообщил источник «Известий». — Вероятность проведения этого соревнования в ближайшее время станет намного выше, если Емельяненко победит Мэтта Митриона в своем дебютном поединке в Bellator.

Бой запланирован на 24 июня и пройдет в Нью-Йорке в рамках турнира Bellator 180.