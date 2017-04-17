Федор Погорелов: Помешать «Спартаку» стать чемпионом может только атака пришельцев
Комментатор «Матч ТВ» Федор Погорелов поделился впечатлениями от игры «Спартак» - «Зенит» в 23-м туре РФПЛ.
- Мы увидели великолепную игру, и по тому, что было на стадионе, и по тому, что было на футбольном поле. «Спартак» по модулю сильнее и он это превосходство продемонстрировал. Да, «Зенит» мог победить, и имел шансы на ничью в матче, но следует отметить, что «Спартак» победил абсолютно заслужено. Для меня вопрос «Кто станет чемпионом?» уже решен. Помешать «Спартаку» может разве что атака пришельцев.
Этот матч показал, что Квинси Промес – пожалуй, лучший игрок чемпионата. И уж точно он играет лучше, чем оборона «Зенита». К сожалению, защитники не всегда соответствуют своей роли на поле. В первую очередь, это касается двух центральных защитников.
Теперь главный соперник «Зенита» – ЦСКА. Хотелось бы верить, что у «Зенита» шансов на второе место больше, чем у конкурентов, - цитирует Погорелова «Матч ТВ».
Вчера футболисты «Спартака» одержали победу над «Зенитом» со счетом 2:1. Отрыв красно-белых от преследователей увеличился. Отставание ЦСКА составляет 10 очков, «Зенита» - 11.
Матч
Голы
Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Промес, 85 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция