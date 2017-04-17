Федор Погорелов: Помешать «Спартаку» стать чемпионом может только атака пришельцев

Комментатор «Матч ТВ» Федор Погорелов поделился впечатлениями от игры «Спартак» - «Зенит» в 23-м туре РФПЛ.

- Мы увидели великолепную игру, и по тому, что было на стадионе, и по тому, что было на футбольном поле. «Спартак» по модулю сильнее и он это превосходство продемонстрировал. Да, «Зенит» мог победить, и имел шансы на ничью в матче, но следует отметить, что «Спартак» победил абсолютно заслужено. Для меня вопрос «Кто станет чемпионом?» уже решен. Помешать «Спартаку» может разве что атака пришельцев.

Этот матч показал, что Квинси Промес – пожалуй, лучший игрок чемпионата. И уж точно он играет лучше, чем оборона «Зенита». К сожалению, защитники не всегда соответствуют своей роли на поле. В первую очередь, это касается двух центральных защитников.

Теперь главный соперник «Зенита» – ЦСКА. Хотелось бы верить, что у «Зенита» шансов на второе место больше, чем у конкурентов, - цитирует Погорелова «Матч ТВ».

Вчера футболисты «Спартака» одержали победу над «Зенитом» со счетом 2:1. Отрыв красно-белых от преследователей увеличился. Отставание ЦСКА составляет 10 очков, «Зенита» - 11.