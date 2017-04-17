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Шамиль Газизов: Бюджет «Уфы» в новом сезоне составит миллиард рублей

Источник:  «Известия»Комментарии

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что в будущем сезоне бюджет составит не менее миллиарда рублей.

- Мы примерно понимаем объем нашего бюджета на следующий сезон. Ориентировочно, он будет таким же, что и в нынешнем, - около миллиарда рублей, - заявил гендиректор «Уфы». - Мы реально оцениваем свои возможности и работаем в их рамках.

После 23 туров «Уфа» занимает 7-е место в чемпионате России, в активе команды 23 очка. Ранее Шамиль Газизов заявил, что в случае попадания в Лигу Европы клуб сможет получить лицензию УЕФА на турнир.

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