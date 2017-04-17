Зайцев может сыграть с «Вашингтоном»

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев вернулся к полноценными тренировкам, сообщает ESPN.

Таким образом, хоккеист может принять участие в в третьем матче серии плей-офф с «Вашингтоном». Первые две игры Зайцев пропустил из-за травмы. Защитник получил повреждение в игре с «Коламбусом» 10 апреля. После силового приема в исполнении Ника Фолиньо Зайцев получил травму и покинул лед, не сумев продолжить игру.

В текущем сезоне 25-летний Никита Зйцев провел 82 матча за «Торонто» и набрал 36 (4+32) очков. Добавим, что счет в серии с «Вашингтоном» после двух игр - 1:1.

