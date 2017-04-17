В команде Ковалева появится новый тренер по физподготовке

Глава промоутерской компании Main Events Кэти Дува рассказала, что в команде Сергея Ковалева появится новый тренер по физподготовке. Он будет готовить россиянина к бою-реваншу против чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO американца Андре Уорда.

- Сергей планирует взять в команду нового тренера по физподготовке. При этом Джон Дэвид Джексон останется тренером Ковалева по боксу, - сказала она.

Напомним, поединок состоится в Лас-Вегасе 17 июня. В ноябре прошлого года Уорд победил Ковалева единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.

Гонорар Андре за первый бой составил 5 миллионов долларов США, гонорар Сергея - 2 миллиона. Однако количество проданных платных трансляций телеканалом HBO оказалось ниже ожидаемого, что не позволило организаторам вечера получить высокую прибыль.