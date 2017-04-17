Александр Радулов: Еще ничего не завершено, надо играть

Нападающий «Монреаля» Александр Радулов прокомментировал победу над «Рейнджерс» (3:1) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

- Все это хорошо, но надо выиграть четыре матча, - сказал Радулов в интервью официальному сайту НХЛ. - Может быть нам предстоит провести еще четыре игры. Сегодня можно порадоваться, а потом надо готовиться к следующей встрече. Еще ничего не завершено, надо играть. Следующий матч будет очень важным. Они будут очень стараться, а мы должны сыграть в наш хоккей.

В составе победителей отличились Арттури Лехконен, Ши Уэббер и Александр Радулов. В активе Радулова также очко за результативную передачу. У «Рейнджерс» отличился Брэйди Шей. «Монреаль» ведет в серии – 2-1.