Емельяненко начнет подготовку к бою с Митрионом в Старом Осколе

читайте также

Емельяненко может стать соинвестором турнира Bellator в России Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, как продвигаются переговоры с американским промоушеном Bellator об организации бойцовского мероприятия в Москве.

Отставка тренера Аргентины, поражение «Арсенала» аутсайдеру АПЛ и Bellator в России. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра вторника.

Федор Емельяненко: Ведем переговоры о проведении турнира Bellator в России Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко заявил, что ведет переговоры о проведении поединка в рамках турнира организации Bellator в России.

Федор Емельяненко: Бой с Харитоновым? Я не бьюсь с соотечественниками Российский боец смешанного стиля Федора Емельяненко исключил возможность своего поединка с соотечественником Сергеем Харитоновым.

Футболка с автографом Емельяненко была продана на аукционе за 100 000 рублей В Москве прошла презентация команды Industrials, участие в которой принял боец ММА Федор Емельяненко. В рамках мероприятия состоялся аукцион.

«Вашингтон» выиграл «регулярку», Бэттман критикует МОК и профсоюз, а Мусу задержала полиция. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра четверга.

Сергей Харитонов: Если Bellator даст мне в соперники Емельяненко, запросто выйду с ним на ринг Российский тяжеловес Сергей Харитонов не исключает возможность своей встречи с Федором Емельяненко.

Федор Емельяненко: Думаю, у Макгрегора не будет шансов в бою с Мэйвезером Российский боец смешанного стиля Федора Емельяненко поделился мнением о возможном бое Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора.

Победа Харитонова и соперник Орловского. Главное в ММА за прошлую неделю Корреспондент «Советского спорта» Сергей Ващенко – о главных событиях в мире смешанных единоборств за минувшую неделю.

Хабиб Нурмагомедов: Желаю Федору хорошего тейкдауна в первом раунде Российский боец Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о предстоящем в июне поединке между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом.

«Мы ведь не арбузы пришли резать». Соннен «наехал» на Федора Емельяненко Американский боец раскритиковал Федора Емельяненко и поделился своим мнением о поединке Мэйвезер – Макгрегор.

Тито Ортиc: Предлагал руководству Bellator сразиться с Емельяненко Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Тито Ортис рассказал журналистам, что предлагал свою кандидатуру на замену Мэтту Митриону в бою с россиянином Федором Емельяненко.

Федор Емельяненко: Если все пойдет благополучно, мы продолжим сотрудничество Bellator Легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко намерен продолжить сотрудничество с организацией Bellator.

Мэтт Митрион: Благодарен Емельяненко, что он согласился снова провести со мной поединок Американский боец смешанного стиля Мэтт Митрион поблагодарил Федора Емельяненко за согласие провести поединок, несмотря на отмену предыдущего боя.

Глава Bellator: Турнир с Емельяненко станет самым большим событием в истории промоушена Глава Bellator Скотт Кокер поделился ожиданиями от предстоящего турнира с участием российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко.

Федор Емельяненко в четвертый раз стал отцом В семье российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко пополнение – жена легендарного спортсмена родила девочку.

Билеты на бой Емельяненко – Митрион будут стоить от 60 долларов Билеты на бой между российским бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом будут стоить от 3,4 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Bellator.

Емельяненко будет готовиться к поединку против Митриона в Нидерландах Тренер российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко Питер Тайссе сообщил, что его подопечный будет готовиться к поединку против американца Мэтта Митриона в Нидерландах.

Мэтт Митрион: Рад возможности разбить лицо Емельяненко на глазах у своей семьи Американский боец смешанного стиля Мэтт Митрион прокомментировал новость о том, что поединок против россиянина Федора Емельяненко состоится в Нью-Йорке.