Емельяненко начнет подготовку к бою с Митрионом в Старом Осколе
Тренер российского бойца Федора Емельяненко Владимир Воронов сообщил, что спортсмен начнет подготовку к поединку с американцем Мэттом Митрионом в Старом Осколе.
- Федор пока поддерживает форму. Он начнет подготовку в Старом Осколе, - сказал тренер ТАСС.
Ранее было официально объявлено, что поединок Емельяненко - Мэтт Митрион пройдет 24 июня в Нью-Йорке в рамках турнира Bellator 180.
Федор Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо.
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