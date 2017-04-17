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Емельяненко начнет подготовку к бою с Митрионом в Старом Осколе

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Тренер российского бойца Федора Емельяненко Владимир Воронов сообщил, что спортсмен начнет подготовку к поединку с американцем Мэттом Митрионом в Старом Осколе.

- Федор пока поддерживает форму. Он начнет подготовку в Старом Осколе, - сказал тренер ТАСС.

Ранее было официально объявлено, что поединок Емельяненко - Мэтт Митрион пройдет 24 июня в Нью-Йорке в рамках турнира Bellator 180. 

Федор Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. 


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