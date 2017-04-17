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Кузнецов опустился на 78-е место в рейтинге ATP

Источник:  ATPКомментарии

На официальном сайте ATP опубликовали обновленный рейтинг.

Лидером рейтинга остался британец Энди Маррей, второе место занимает серб Новак Джокович, тройку замыкает швейцарец Станислас Вавринка.

Россиянин Карен Хачанов остался на 52-й строчке рейтинга, Даниил Медведев опустился на 62-е место, Андрей Кузнецов - на 78-е. Михаил Южный поднялся на 86-ю строчку, Евгений Донской - на 98-ю, Константин Кравчук - на 99-ю.  

Рейтинг ATP

17 апреля:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11600 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7905,

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5605,

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 5125,

5 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 4310,

6 (6). Милош Раонич (Канада) — 4165,

7 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 3735,

8 (8). Марин Чилич (Хорватия) — 3385,

9 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3385,

10 (10). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 2905,…

52 (52). Карен Хачанов (Россия) — 877,…

62 (61). Даниил Медведев (Россия) — 789,…

78 (71). Андрей Кузнецов (Россия) — 680,…

86 (88). Михаил Южный (Россия) — 624,…

98 (99). Евгений Донской (Россия) — 570,…

99 (101). Константин Кравчук (Россия) – 567.

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