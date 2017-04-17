Кузнецов опустился на 78-е место в рейтинге ATP

Шамиль Тарпищев: В матче с Венгрией могут сыграть Рублев, Хачанов, Медведев и кто- то из опытных теннисистов

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, кто может сыграть в составе сборной России в матче с Венгрией в Кубке Дэвиса.