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28 пловцов вошли в предварительный состав сборной на ЧМ

Источник:  «Российская газета»Комментарии
По итогам чемпионата России по плаванию, которой был отборочным на чемпионат мира по водным видам спорта, 28 спортсменов вошли в предварительный состав сборной, одобренный президиумом Всероссийской федерации плавания (ВФП).

Главный тренер национальной команды Сергей Колмогоров заявил журналистам, что состав сборной будет окончательно утвержден к понедельнику, и отметил, что на ЧМ-2017 отправится сильнейшая команда за последние шесть-семь лет.

- Я спокойно, но с определенным оптимизмом наблюдаю существенный прогресс спортсменов основного состава, юношеская команда также добавляет, - цитирует Колмогорова «Российская газета». - В целом, за последние шесть-семь лет команда у нас наиболее сильная. Даже с учетом того, что мы повысили нормативы. Поэтому у меня спокойное состояние. Что хотели, то и получили.

Женская сборная: Вероника Попова, Анастасия Фесикова, Дарья К. Устинова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова, Виктория Андреева, Анастасия Гуженкова, Арина Опенышева, Розалия Насретдинова, Наталья Иванеева.

Мужская сборная: Владимир Морозов, Данила Изотов, Александр Красных, Евгений Рылов, Григорий Тарасевич, Климент Колесников, Всеволод Занько, Антон Чупков, Илья Хоменко, Олег Костин, Кирилл Пригода, Никита Королев, Александр Попков, Михаил Довгалюк, Никита Лобинцев, Евгений Седов, Даниил Пахомов и Илья Дружинин.

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