Евгений Бушманов: «Спартак» был сильнее и победил закономерно

Старший тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов поделился впечатлениями от матча «Спартак» - «Зенит» в 23-м туре РФПЛ.

— Мне очень понравился этот матч. Как правило, когда идет такая интересная, динамичная игра, время летит очень быстро. Так получилось и в этот раз. Первый тайм вообще, такое ощущение, длился минут 20. Да и во втором тайме игра тоже прошла очень быстро.

Такую игру интересно смотреть. Хорошим получился этот матч. «Спартак» выглядел лучше большую часть встречи. «Зенит» сильнее провел начало второго тайма, но в остальном хозяева были сильнее и победили закономерно, - цитирует Бушманова «Газета.Ru».

Напомним, что матч завершился со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Счет на 21-й минуте встречи открыл полузащитник москвичей Квинси Промес. На 66-й минуте форвард «Зенита» Артем Дзюба восстановил равенство в счете. За десять минут до окончания основного времени отметился еще один игрок полузащиты красно-белых Александр Самедов, точным ударом в дальний угол замкнувший передачу Промеса.