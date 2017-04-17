Евгений Бушманов: «Спартак» был сильнее и победил закономерно
Старший тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов поделился впечатлениями от матча «Спартак» - «Зенит» в 23-м туре РФПЛ.
— Мне очень понравился этот матч. Как правило, когда идет такая интересная, динамичная игра, время летит очень быстро. Так получилось и в этот раз. Первый тайм вообще, такое ощущение, длился минут 20. Да и во втором тайме игра тоже прошла очень быстро.
Такую игру интересно смотреть. Хорошим получился этот матч. «Спартак» выглядел лучше большую часть встречи. «Зенит» сильнее провел начало второго тайма, но в остальном хозяева были сильнее и победили закономерно, - цитирует Бушманова «Газета.Ru».
Напомним, что матч завершился со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Счет на 21-й минуте встречи открыл полузащитник москвичей Квинси Промес. На 66-й минуте форвард «Зенита» Артем Дзюба восстановил равенство в счете. За десять минут до окончания основного времени отметился еще один игрок полузащиты красно-белых Александр Самедов, точным ударом в дальний угол замкнувший передачу Промеса.
Матч
Голы
Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Промес, 85 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция