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Евгений Бушманов: Шансы ЦСКА и «Зенита» на вторую строчку равны

Источник:  Газета.RuКомментарии

Старший тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов считает, что у ЦСКА и «Зенита» шансы на второе место в чемпионате России равны. 

- Шансы у «Зенита» и ЦСКА примерно равны, а исход будет зависеть от того, кто лучше проведет концовку чемпионата. Мне кажется, ЦСКА выглядит стабильнее, а «Зенит», может быть, сильнее по составу, но играет нестабильно.

Эти факторы уравнивают друг друга, поэтому и говорю, что шансы ЦСКА и «Зенита» на вторую строчку равны, - цитирует Бушманова «Газета.Ru». 

Напомним, что после 23 туров ЦСКА занимает второе место в чемпионате России, в активе армейцев 44 очка. У «Зенита» - 43 балла. 

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