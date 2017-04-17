Букмекеры считают, что сборная России легко разберется с Белоруссией на юниорском ЧМ
Букмекерские конторы выставили котировки на встречу сборных России и Белоруссии на проходящем в Словакии юниорском чемпионате мира.
Победа россиян оценивается коэффициентом 1,08, тогда как виктория их соперника идет за 11,84.
За ничью букмекеры предлагают 11,31.
Игра начнется сегодня в 20:30 мск.
Матч
Россия (U-18) - Белоруссия (U-18)
Место и дата
17 апреля 20:30, , Онлайн-трансляция
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