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Букмекеры считают, что сборная России легко разберется с Белоруссией на юниорском ЧМ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на встречу сборных России и Белоруссии на проходящем в Словакии юниорском чемпионате мира.

Победа россиян оценивается коэффициентом 1,08, тогда как виктория их соперника идет за 11,84.

За ничью букмекеры предлагают 11,31.

Игра начнется сегодня в 20:30 мск. 

Матч

Россия (U-18) - Белоруссия (U-18)

Место и дата

17 апреля 20:30, , Онлайн-трансляция

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