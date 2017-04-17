Геннадий Орлов: На матч со «Спартаком» Луческу команду не подготовил

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов оценил работу главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу по подготовке команды к матчу со «Спартаком» (1:2).

- Будущее Луческу? Нужно спрашивать президента клуба. Мы можем сказать, что на этот матч Луческу команду не подготовил. Она была хуже «Спартака», - цитирует Орлова RT на русском.

Напомним, что матч завершился со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Счет на 21-й минуте встречи открыл полузащитник москвичей Квинси Промес. На 66-й минуте форвард «Зенита» Артем Дзюба восстановил равенство в счете. За десять минут до окончания основного времени отметился еще один игрок полузащиты красно-белых Александр Самедов, точным ударом в дальний угол замкнувший передачу Промеса.

