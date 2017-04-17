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Херсли еще не начинал переговоры со СКА о продлении контракта

Источник:  ТАССКомментарии

Защитник СКА Патрик Херсли сообщил, что еще не начинал переговоры с петербургской командой по поводу возможного продления контракта.

30-летний шведский игрок перешел в СКА из «Локомотива» в октябре 2016 года, его контракт с петербуржцами истекает. В плей-офф КХЛ в 16 матчах он набрал 18 (6+12) очков.

«У меня нет еще решения, и пока я ни с кем не говорил на эту тему, - цитирует Херсли ТАСС. - СКА - это невероятная команда, я рад быть частью ее. У меня был шанс сыграть много, тренер верил в меня. Я играю с невероятными партнерами и отличными хоккеистами».




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