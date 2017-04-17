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Мотоциклам везде у нас дорога! Правила дорожного движения изменят

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Правительство дало поручение Минтрансу, МВД и столичной горадминистрации проработать возможность изменения правил дорожного движения - так, чтобы обеспечить большую безопасность для мотоциклистов.

В числе возможных нововведений – отдельная стоп-линия на перекрестках. Для этого в столице будет проведен эксперимент. На перекрестке с интенсивным движением нанесут две стоп-линии: первую — для автомобилей, вторую с интервалом 3-5 м — для мотоциклистов. Если эксперимент будет признан удачным, соответствующие изменения закрепят законодательно.

Еще один вопрос, требующий проработки, возможность движения мотоциклистов между рядами. Большинстве экспертов поддержало идею с двойной стоп-линией, а вот мнения по поводу движения мотоциклов между рядами разделились.

Часть экспертов считают необходимым внести положение, чтобы у мотоциклистов было право использовать пространство между рядами машин для преодоления пробок на скорости до 40 км/ч, не создавая угроз для участников движения. Но в Госавтоинспекции уже подготовили заключение о нецелесообразности разрешения движения мототранспорта между рядами.

«Советский спорт» регулярно пишет о людях, увлекающихся мотогонками, а также о новостях мотоспорта.


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