Матчи Кубка конфедераций-2017 не будут показывать на улицах Москвы

Руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев сообщил, что матчи Кубка конфедераций-2017 не будут транслироваться на улицах столицы.

- Организация фестиваля болельщиков на Кубке конфедераций в Москве не предполагается. Поэтому главной площадкой, где можно посмотреть матчи, будет сам стадион «Спартак», - передает слова Гуляева официальный сайт московской мэрии.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

