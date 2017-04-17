Кузнецова сохранила девятое место в рейтинге WTA

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Родина вышла во второй круг турнира в Биле Россиянка Евгения Родина пробилась во второй круг турнира в швейцарском Биле.

Дарья Касаткина: Месяц назад я была еще ребенком. Благодаря команде я повзрослела 29-я ракетка мира Дарья Касаткина после победы на турнире Volvo Car Open в Чарльстоне рассказала, что ей позволило выиграть свой первый титул в WTA Tour.

Павлюченкова поднялась на 12-е место в Чемпионской гонке WTA Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 14-й на 12-ю строчку в Чемпионской гонке WTA, сообщает официальный сайт организации.

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Триумф Касаткиной и Павлюченковой, рекорды Уэстбрука и Овечкина, финиш «регулярки» в НХЛ. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.

Павлюченкова обыграла Кербер и стала победительницей турнира в Монтеррее Финальный матч турнира WTA в Монтеррее (Мексика) между немкой Анжелик Кербер и россиянкой Анастасией Павлюченковой завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:4, 2:6, 6:1 в пользу Павлюченковой.

Касаткина завоевала первый в карьере титул WTA, выиграв турнир в Чарльстоне Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Елену Остапенко из Латвии в финале турнира в Чарльстоне.

Касаткина обыграла Зигемунд и впервые в карьере вышла в финал турнира WTA Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира в Чарльстоне, обыграв представительницу Германии Лауру Зигемунд - 3:6, 6:2, 6:1.

Павлюченкова обыграла Гарсию и вышла в финал турнира в Монтеррее Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в полуфинале турнира в Монтеррее (Мексика) обыграла француженку Каролин Гарсию.

Каролин Возняцки: Если Остапенко будет играть так каждый день, она станет первой ракеткой мира 12-я ракетка мира Каролин Возняцки оценила свою игру в матче ¼ финала турнира WTA Volvo Car Open в Чарльстоне с Еленой Остапенко из Латвии (2:6, 4:6).

Елена Остапенко: В матче с Возняцки старалась не отходить назад и принимать все удары в корте 66-я ракетка мира Елена Остапенко прокомментировала победу над Каролин Возняцки из Дании (6:2, 6:4) в матче ¼ финала турнира WTA Volvo Car Open в Чарльстоне.

Анастасия Павлюченкова: Даже когда устала в середине матча, сохраняла спокойствие 16-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над Тимеей Бабош из Венгрии (6:2, 3:6, 7:5) в четвертьфинале турнира WTA Abierto GNP Seguros в Монтеррее.

Касаткина одолела в двух сетах Бегу и вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне, обыграв представительницу Румынии Ирину Бегу.