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Кузнецова сохранила девятое место в рейтинге WTA

Источник:  WTAКомментарии

На официальном сайте WTA опубликовали обновленный рейтинг.

Лидером осталась немка Анжелика Кербер, второе место занимает американка Серена Уильямс, тройку замыкает чешка Каролина Плишкова. 

Россиянка Светлана Кузнецова сохранила девятое место в рейтинге.  

Рейтинг WTA,

17 апреля:

1 (1). Анжелика Кербер (Германия) — 7335 очков,

2 (2). Серена Уильямс (США) — 7010,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6020,

4 (4). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5065,

5 (5). Симона Халеп (Румыния) — 5022,

6 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4790,

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4330,

8 (8). Агнешка Радванска (Польша) — 4290,

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4025,

10 (10). Мэдисон Киз (США) — 3857,…

15 (15). Елена Веснина (Россия) — 2925,…

16 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2475,…

29 (29). Дарья Касаткина (Россия) — 1630,…

44 (44). Екатерина Макарова (Россия) — 1250,…

77 (78). Евгения Родина (Россия) — 783,…

78 (76). Наталья Вихлянцева (Россия) — 775,…

91 (89). Екатерина Александрова (Россия) — 680,…

92 (92). Ирина Хромачева (Россия) — 680. 

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