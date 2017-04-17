Кузнецова сохранила девятое место в рейтинге WTA
На официальном сайте WTA опубликовали обновленный рейтинг.
Лидером осталась немка Анжелика Кербер, второе место занимает американка Серена Уильямс, тройку замыкает чешка Каролина Плишкова.
Россиянка Светлана Кузнецова сохранила девятое место в рейтинге.
Рейтинг WTA,
17 апреля:
1 (1). Анжелика Кербер (Германия) — 7335 очков,
2 (2). Серена Уильямс (США) — 7010,
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6020,
4 (4). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5065,
5 (5). Симона Халеп (Румыния) — 5022,
6 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4790,
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4330,
8 (8). Агнешка Радванска (Польша) — 4290,
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4025,
10 (10). Мэдисон Киз (США) — 3857,…
15 (15). Елена Веснина (Россия) — 2925,…
16 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2475,…
29 (29). Дарья Касаткина (Россия) — 1630,…
44 (44). Екатерина Макарова (Россия) — 1250,…
77 (78). Евгения Родина (Россия) — 783,…
78 (76). Наталья Вихлянцева (Россия) — 775,…
91 (89). Екатерина Александрова (Россия) — 680,…
92 (92). Ирина Хромачева (Россия) — 680.